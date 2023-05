La Unahotels vince e ora spera

BERGAMO

79

UNAHOTELS

85

BERGAMO: Formentelli 2, Julakidze n.e., Di Gregorio 2, Gomah Bangat n.e., Leoni 15, Ciocchetti 4, Pasini 6, Zana 1, Renella 13, Nespoli 19, Bellini n.e., Adami 17. All. Pasqua. UNAHOTELS: Bacchelli 21, Bonaretti 6, Beltrami 2, Lusetti 10, Mainini 2, Obayagbona 1, Suljanovic 23, Yadde 1, Deme 16, Emokhare, Fornasiero, Lavacchielli 3. All. Consolini. Parziali: 17-24; 40-52; 62-72. L’Under 17 (10) di coach Consolini chiude in bellezza la fase interregionale, superando Bergamo (8) e assestandosi momentaneamente al terzo posto che significa pass per gli spareggi alle finali nazionali. I baby sono stati in controllo per tutto il match e ora devono sperare in una doppia sconfitta di Forlì (8), guidato dal coach luzzarese Lorenzo Gandolfi, che dovrà recuperare gli incontri con Borgomanero e Bergamo, rinviati a causa dell’alluvione in Romagna. L’Under 14 di coach Iemmi, invece, è in attesa di date e orari ufficiali per le semifinali del Trofeo Emilia-Romagna che disputerà contro Raggisolaris Faenza.

c.c.