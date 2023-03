La Vaneton Limpia prova a sgambettare la capolista Everton

Si avvicinano al rush finale i campionati di volley e per stasera sono previsti cinque anticipi, tra Serie C e Serie D.

In Serie C maschile il Tricolore Pieve (20) viaggia alla volta di San Nicolò a Trebbia dove alle 21,15 affronterà la Phaserem PSN (14). In Serie D maschile, i Vigili del Fuoco Marconi, che sono ancora al palo in classifica, ospitano alla Dalla Chiesa alle 21 la Pallavolo Fabbrico, che è capolista a 46 punti. Tra le ragazze si gioca nel girone A della Serie D e sono due derby, entrambi alle 21: alla Pertini la Vaneton Limpia (25) ospita la capolista Everton (48) con qualche insidia per le ospiti di Anna Menozzi. Presso la ex Artigianelli, la Reggiana Pallavolo Femminile (15) attende la Vaneton Fortlan Dibi (38). Nel girone B, sempre alle 21, la Saturno Guastalla (37) gioca una gara impegnativa sul campo di Villanova di Modena contro la Pol. 4 Ville (33).