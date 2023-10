La Vianese insegue la capolista. Il Castellarano strapazza il Fiorano

FIORANO

3

CASTELLARANO

6

FIORANO: Baciocchi, Fabbri, Kwakye (34’st Fontana), Torlai (27’st Raia), Hardy, Bach, Amartey (6’st Bianchini), Canalini (21’st Ienna), Francioso, Olmi (31’st Runaj), Angelillis. A disp.: Varieschi, Wusu, Cervino, Anang. All.: Nobile

CASTELLARANO: Paganelli, Longu, Paglia (12’st Ingrami), Cisse (43’st Paoli), Guicciardi, Valmori, Bettelli, Bertolani (24’st Tardini), Davitti (34’st Zagari), Bovi (27’st Solla), Ficarelli.

A disp: Frau, Andreoli, Alessandro Galli, Riccardo Galli. All.: Zini

Arbitro: Alberani di Ravenna

Reti: Guicciardi (C) al 4’pt, Francioso (F) al 31’pt, Ficarelli (C) al 36’pt, Angelillis (F) su rig. al 42’pt, Bettelli (C) al 15’st e al 18’st, Zagari (C) al 38’st e al 40’st, Bianchini (F) al 48’st.

Note: ammoniti Bertolani e mister Zini.

Il Castellarano riparte con una scoppiettante sestina dopo l’esonero di Enrico Frigieri (al suo posto, per ora, il vice Andrea Zini in attesa di altre soluzioni). Ben sei le reti siglate al Fiorano nel derby delle ceramiche: doppiette per Bettelli e Zagari, e sigilli anche per Guicciardi e Ficarelli. Un match in equilibrio fino alla prima frazione che si è conclusa sul 2-2, con gli azulgrana rimontati due volte. Nella ripresa però gli ospiti dilagano e si portano a casa i tre punti.