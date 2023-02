GANACETO

2

VIANESE

1

GANACETO: Melli, Mazzola (47’ st Bonissone), Accettone, Sghedoni, Boschetti, Benkhouail, Reggiani (38’ st Della Casa), Mazzini, Pastorelli, Dago (22’ st Pulga), Bonini (43’ st Dondi). A disp. Romagnoli, Giovanardi, Adusei, Balza, Cartolari. All. Bonissone.

VIANESE: Della Corte, Peterlini (43’ st Charaa), Macca (10’ st Veratti), Coli, Leoncelli, Valmori, Pe (10’ st Fantini), Adusa, Vezzani, Ansaloni, Galassi. A disp. Codeluppi, Rubino, Gatta, Montanari, Dwomoh. All. Iemmi.

Arbitro: Dalsasso di Bologna.

Reti: 10’ st Pastorelli (G), 17’ st Veratti (V), 23’ st Pulga (G).

Note: ammoniti Pastorelli (G) e Veratti (V).

La Vianese cade sul campo del Ganaceto e fallisce l’occasione di salire provvisoriamente al secondo posto della graduatoria. In terra modenese gli ospiti ci provano nel primo tempo con Ansaloni, che calcia di poco sopra la traversa, mentre al 38’ Adusa costringe Melli alla deviazione in corner. La ripresa si apre con l’1-0 ad opera di Pastorelli, che sfrutta una perfetta ripartenza per trafiggere Della Corte, passano 7’ ed il nuovo entrato Veratti riceve da Vezzani e fa 1-1. Lo stesso Vezzani si fa ipnotizzare da Melli e fallisce l’1-2, mentre dall’altra parte Paterlini perde palla e Pulga firma la beffa, insaccando da posizione favorevole.