La Virtus Correggio diventa Milan Academy "Obiettivo raggiunto grazie a sponsor e famiglie"

La Virtus Correggio diventa Milan Academy.

La scorsa settimana, durante la finale del torneo di San Quirino, uno degli eventi clou dell’estate correggese, la Polisportiva fondata nel 2012 ha ufficializzato la partnership con i campioni d’Italia del 2022 per quanto riguarda la fascia d’età compresa tra i 6 ed i 12 anni, che scatterà a partire dalla prossima stagione.

Un passo importante, per la società presieduta da Mario Dazzi, che coglie in questo modo la possibilità di far rapportare i propri tecnici e dirigenti con le metodologie ed i programmi di un club professionistico come quello milanese.

Oltre a vestire di rosso-nero i propri tesserati, sono in programma infatti alcuni appuntamenti formativi per lo staff tecnico del vivaio.

"L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’ingresso nel nostro pool di sponsor di Minimotor, storica azienda di Bagnolo che affianca partner per noi storici come Spal e Silcompa. Più in generale, come consiglio direttivo, vogliamo esprimere il nostro ringraziamento a chi c’è sempre stato, a chi è appena arrivato, alle famiglie che ogni anno ci affidano i loro bambini e le loro bambine, a tutto lo staff tecnico e dirigenziale della nostra società che, con impegno, serietà e passione, promuove un’idea di sport legata al nostro territorio, ai valori e ai risultati che lo contraddistinguono" è il commento del già citato Mario Dazzi.