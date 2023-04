La Virtus Libertas divorzia anche da Benetti

È durata meno di due mesi l’avventura di Gian Paolo Benetti alla guida della Virtus Libertas (girone C di Prima categoria): era subentrato a metà febbraio a Marco Marchesini, e ora è stato a sua volta esonerato. Si è andati su una soluzione interna: nelle ultime 3 gare la squadra sarà guidata da Giuliano Gallingani (Filippo Vezzani il vice). Ci spiega tutto il diesse della Virtus, Paolo Donadelli: "Non è stata una decisione facile, anche perché Benetti, che ringraziamo tanto, era partito con 4 vittorie di fila: però nelle ultime 3 sono arrivati una sconfitta e due pari". Un modo per dare una scossa: "Esatto, diciamo che non è scoccata al 100% la scintilla che ci auguravamo, e abbiamo deciso per il nuovo cambio, anche se è inusuale". Al momento la Virtus è fuori dai playoff: "Con tre vittorie vorremmo provare a fare i playoff. Chissà che non ci siano i ripescaggi…non vogliamo lasciare nulla di intentato". La Virtus Libertas al momento è sesta con 45 punti, ma la seconda ne ha 47 quindi è tutto aperto: "Ci saranno due soste, quella di Pasqua e quella del 23 aprile, quindi c’è ancora un mese di stagione. Vedremo". Infine, il futuro: "Nel caso ci riproveremo l’anno prossimo, quando inseriremo giovani della Juniores, che ha appena ottenuto un grandioso sesto posto nel campionato Elite, dove ci sono tante società d’Eccellenza".

