La Virtus Libertas esonera mister Marchesini Tocca a Benetti rilanciare le ambizioni playoff

La Virtus Libertas cambia la guida tecnica: il nuovo allenatore è Gianpaolo Benetti. La società ha deciso di esonerare Marco Marchesini per provare a dare una scossa alla squadra, che oggi è settima nel girone C di Prima categoria con 31 punti (frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 5 sconfitte in 20 turni): la società biancorossa sottolinea che "Marchesini non ha grosse responsabilità e che il cambio di allenatore arriva con grande dispiacere, ma è l’unico modo per provare a cambiare registro per provare a rimontare la classifica in queste ultime 10 giornate". La Virtus è stata stabilmente in zona playoff per gran parte del girone d’andata, e partiva con ambizioni di alta classifica. Gli ultimi risultati, un po’ altalenanti per ambire ai playoff, hanno fatto propendere per questa decisione: fatale il pari interno (2-2 con rimonta subìta) col Real Casina (terz’ultimo con 14 punti) nell’ultimo weekend. Una situazione di classifica comunque non complicata: la zona playoff è a soli 2 punti, le prime tre (Daino Santa Croce, Guastalla e San Prospero Correggio) hanno 38 punti, quindi 7 in più della Virtus. Poi c’è il Quattro Castella a 34, Luzzara 33, Masone 32 e la Virtus (come gli Original Celtic Bhoys che però hanno una gara in meno) a 31. A 30 c’è la Virtus Correggio: in soli 8 punti, quindi sono racchiuse le prime 9 della classe.

Benetti (tra le altre alla guida del Vezzano e l’anno scorso al Montecavolo con esonero a marzo dopo tre gare di fila senza successi, seppur la squadra fosse in una posizione di classifica tranquilla) ha diretto il primo allenamento già martedì, visto che la Virtus sarà impegnata sabato nell’anticipo: andrà sul campo della Gualtierese, che è ultima con 8 punti (una sola vittoria in 20 turni), e quindi sulla carta sarà una gara da non sbagliare.

Giuseppe Marotta