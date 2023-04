La Virtus ospita la Recanatese Cesena sfida la Vis

Sfida casalinga per la Primavera, alle 15 a Casalgrande con il Padova. La sconfitta di sette giorni fa con l’Albinoleffe, unita alla contemporanea vittoria del Pordenone, ha ridotto a una sola lunghezza il vantaggio sull’ultima piazza, occupata proprio dai friulani, per cui il risultato è d’obbligo per non complicare la corsa salvezza. Alle 15 in campo anche l’Under 9, che al "Lari" sfida il Santos, mentre alle 17 Under 12 e Under 11 sono ospiti di ViaEmilia e Sporting Sant’Ilario.

Domenica. Domani alle 10 l’Under 13 gioca a Castel Maggiore nel torneo "Umberto Tassi"; sfide interne col Piacenza per Under 17 e 15, in campo rispettivamente a Villa Bagno e in via Luthuli alle 14,30. Alle 15, il "Lari" ospita la sfida tra l’Under 16 e la Vis Pesaro; turno di riposo per l’Under 14.