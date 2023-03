La vita in fuorigioco di Katia

È stato presentato ieri pomeriggio presso la sede di ‘Sistemi’ in via Montagnani Marelli, il libro di Katia Serra dal titolo ‘Una vita in fuorigioco’.

L’ex calciatrice di alto livello, oggi apprezzata commentatrice Rai, ha raccontato la sua esperienza e le sue difficoltà nell’inseguire il suo sogno di giocare a calcio in un mondo che, ancor di più in passato, era chiuso alle logiche e alle esigenze delle ragazze che amavano questo sport.

Assieme a lei erano presenti anche il presidente della Reggiana Carmelo Salerno, il vice Giuseppe Fico, il direttore generale Vittorio Cattani e il responsabile del settore femminile e ‘padrone di casa’ Francesco Criscuolo oltre che una nutrita rappresentativa di ragazzi e soprattutto ragazze che fanno parte della Reggiana.

Un incontro che è stato organizzato dal club granata anche per celebrare nel migliorare dei modi possibili la giornata dedicata alle donne.

"Ricordo i primi dieci anni della mia infanzia come un sogno luminoso, una favola – ha spiegato Katia Serra durante l’incontro, evocando una frase che fa parte anche del suo libro - Li ricordo annebbiati, ma avvolti da un senso di serenità che si sarebbe offuscato man mano che crescevo.

Con l’adolescenza, infatti, avrei capito che il mio sogno (quello di diventare una grande calciatrice) era un sogno proibito. Qualcosa per cui avrei dovuto lottare con le unghie e con i denti, fino all’ultimo fiato".

Speriamo davvero che le cose possano cambiare anche nel mondo del calcio e al più presto in modo che tutte le ragazze che vogliono giocare a calcio possano trovare più spazi ruispetto al passato.

La Reggiana è in prima linea anche per combattere questa ‘battaglia’ di civiltà.

f.p.