Laboratorio Reggiana I neo acquisti per il decollo

Laboratorio Reggiana. La sosta sarà importantissima per mettere dentro gli ultimi arrivati, due dei quali (Antiste e Gondo) hanno già dato buoni segnali facendo gol nell’amichevole contro il Bologna, ma è chiaro che il lavoro di Nesta abbia bisogno ancora di alcuni collaudi prima di poter essere valutato con più precisione. Il calendario alla ripresa avrà un coefficiente di difficoltà piuttosto alto: si parte sabato alle 16,15 al ‘Città del Tricolore’ e arriva la Cremonese, poi quello successivo – sempre alle 16,15 – ci sarà il ‘derby’ con lo Spezia di Alvini (a Cesena) e già al martedì (giorno 26) il Pisa nel serale delle 20,30 al ‘Giglio’. Parliamo di due squadre appena retrocesse dalla Serie A e che sono state costruite per tentare una rapida risalita e di un’altra, come il Pisa, che pur avendo cambiato la guida tecnica (da Luca D’Angelo ad Alberto Aquilani) ha comunque certamente più vissuto assieme (Nicolas, Moreo, Beruatto sono in Toscana da tempo, per esempio) rispetto invece alla Reggiana che è stata rivoluzionata.

Ma allora quando si potrà ‘pretendere’ il decollo della truppa di Nesta? Il tecnico è stato fin troppo onesto e – smaltita la soddisfazione per il buon pareggio col Parma – ha detto subito che adesso ‘pretende’ una vittoria: per il morale e soprattutto per la classifica. Lasciandogli però il tempo necessario per amalgamare un minimo tutti gli otto acquisti arrivati negli ultimi 78 giorni di mercato (Sampirisi, Pajac, Szyminski, Da Riva, Melegoni, Crnigoj, Gondo e Antiste) una sorta di ‘prova del nove’ potrebbe essere la trasferta a Terni di fine mese, seguita poi dalla partita in casa col Bari.

La prima è in scaletta sabato 30 settembre alle 16,15 e la seconda quello successivo, ma alle 14. Tra l’una e l’altra gara ci sarà un’altra settimana piena per poter lavorare con profitto. È impossibile adesso fare tabelle di marcia, ma in quel momento saremo alla nona giornata (7 ottobre) e il mercato sarà ormai chiuso da oltre un mese, con l’ovvia eccezione degli affari fatti da Brescia, Lecco, Casertana e Perugia fino alle ore 20 dell’8 settembre. Un percorso di crescita che dovrà iniziare, senza sosta, già da oggi pomeriggio. Quando la Reggiana riprenderà ad allenarsi nel nuovo centro sportivo di via Agosti e inizierà a fare le prove per il decollo verso il primo successo.

