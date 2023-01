Laezza-gol ci ha preso gusto Kabashi incontenibile

VENTURI 6 Palesa e diffonde tranquillità anche nelle escursioni fuori area per accorciare la squadra. Pomeriggio con pochi sussulti. E intanto riprende le buone vecchie abitudini (11° clean sheet in 14 partite).

LUCIANI 6,5 Maestro delle diagonali e leader difensivo. Conferma di aver ormai definitivamente ritrovato il rendimento altissimo dello scorso anno.

HRISTOV 6,5 Un paio di contrasti importanti vinti con Ubaldi a certificare la crescita del difensore bulgaro, confermato al centro della difesa. LAEZZA 7,5 Sull’entusiasmo della rete all’Alessandria, gioca a tutto campo con risultati esaltanti (è lui, difensore, a fare ammonire il dirimpettaio Regoli). E poi quella meravigliosa conclusione da fuori del 3-0…

GUGLIELMOTTI 6,5 Un po’ dimenticato in fascia destra nella prima metà del primo tempo, ma quando aumenta il numero di giri arriva anche a rendersi pericoloso in zona gol (30’ st Varela 6 Entra in fascia sinistra, mette la freccia e costringe gli avversari al costante inseguimento).

KABASHI 7,5 Il Re di Montevarchi (giusto per citare l’Elvis più famoso); dopo la doppietta contro l’Aquila, sblocca la partita seppur con la complicità decisiva di Cardelli. Impressionante il campionario di tiri da fuori, iniziative, passaggi e senza dimenticare la fase di non possesso (20’ st Vallocchia 6 Spezzone con personalità).

CIGARINI 7 Per ora l’autogestione del direttore d’orchestra granata si traduce in: gioca sempre e bene. Tampona e cuce. Un brivido quando Noccioli lo tocca duro. Poi Diana lo toglie (25’ st Fiamozzi 6 Mette benzina nelle gambe).

MURONI 6,5 Ritorna nell’undici (Capone l’altra novità rispetto all’Alessandria) confermando affidabilità e presenza in zona nevralgica.

NARDI 6,5 Complicato sostituire Guiebre anche per un pari ruolo, eppure tocca a lui presidiare la corsia mancina, meritandosi i complimenti per l’interpretazione corretta e adattata alle proprie caratteristiche. Provoca il secondo giallo a Ubaldi.

PELLEGRINI 6,5 Con caparbietà trova nella ripresa, con un preciso diagonale, il 7° centro stagionale, dopo un primo tempo caratterizzato dalla solita generosità e partecipazione ma anche da un paio di errori davanti alla porta toscana da matita rossa (25’ st Montalto 6 Chi si rivede dopo quasi due mesi. Entra col piglio giusto).

CAPONE 6,5 L’inserimento che non ti aspetti. Prima da titolare, tra l’inevitabile fatica ad entrare con continuità nei meccanismi rodati di squadra, ed una serie di tocchi deliziosi e di qualità (vedi azione del vantaggio) che inducono al sorriso (20’ st Rosafio 6 Un bel tiro al volo per dire "ci sono anche io").

Matteo Genovesi