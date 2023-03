Lagonegro ha perso in casa La Conad può allungare

Posticipo casalingo per la Conad (25), in campo alle 20,30 in via Guasco nella penultima giornata di Serie A2.

Contro la Kemas Lamipel Santa Croce (42) dei grandi ex Mastrangelo e Morgese, i giallo-neri non possono fare sconti, anche perché il turno domenicale ha regalato loro una buona notizia: Lagonegro, penultima, ha perso 3-1 in casa con Porto Viro e resta a -1 della squadra di Fanuli che, in caso di vittoria piena nella gara odierna, potrebbe addirittura portarsi a +4, un vantaggio che – se mantenuto a fine stagione – scongiurerebbe addirittura il discorso playout, regalando una insperata salvezza diretta.

Tutte ipotesi, sia chiaro, perché prima c’è una Santa Croce da battere: "Dalla vittoria con Ravenna ci portiamo dietro il ’non mollare mai’ su qualsiasi pallone" spiega il centrale Lorenzo Caciagli.

La società ha scelto un prezzo di 7 euro per permettere al pubblico di sostenere in massa la rincorsa alla salvezza nell’ultima gara interna della regular season.

Gli ex – Torna per la prima volta da avversario a Reggio il libero Davide Morgese, che prima di seguire coach Mastrangelo in Toscana era reduce da 8 stagioni in maglia Conad: "Per me sarà una grande emozione, tornare in città e nel palazzetto in cui sono cresciuto fa un certo effetto. Reggio? Ha vinto l’ultima partita con Ravenna e non possiamo sottovalutarla: abbiamo ancora la possibilità di arrivare secondi e vogliamo prepararci al meglio ai playoff, dove la corazzata da battere sarà Vibo Valentia". Gli fa eco il già citato Vincenzo Mastrangelo, che i "rumors" di mercato danno vicino per la prossima stagione a Taranto (Superlega): "Anche per me – spiega il tecnico pugliese – si tratta di un ritorno a casa, una sfida che aspetto da un anno. Dopo la doppietta di un anno fa non c’erano più le condizioni per rimanere". Venendo alla sfida odierna, l’esito è incerto: "La Conad proverà a far di tutto pur di salvarsi e noi, in trasferta, siamo un po’ balbettanti: mi fa piacere ritrovare Fabio (Fanuli, ndr) che conosco da tempo e che ha iniziato ad allenare con me, sono contento di trovarlo in un ruolo così prestigioso".