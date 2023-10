L’Aluart ritrova. Piatti da avversario L'Aluart Scandiano ospita Cavezzo in un match ricco di emozioni, mentre la Chemco Puianello affronta Fiorenzuola in una sfida di alto livello. L'ex Angela Dettori mette in guardia la truppa gialloblu. Un sipario da amarcord per la quinta giornata di B femminile.