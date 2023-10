L’Aluart Scandiano chiamata a vincere: "Dopo due stop abbiamo voglia di rifarci"

A caccia del primo successo. Inizia stasera il terzo turno di campionato per la palla a spicchi femminile di serie B regionale con l’anticipo che vede impegnata l’Aluart Scandiano (0), alle 20.30 fra la mura amiche del palaRegnani, contro il Magik Rosa Parma (0). Le biancoblu sono ancora a secco dopo due giornate e vanno a caccia di un successo per smuovere la classifica.

"La partita contro Parma - dice la vicecoach Licia Corradini - è fondamentale per il nostro percorso in campionato. Veniamo da due sconfitte, abbiamo voglia di rifarci e dovremo essere mentalmente pronte a una partita complessa. Magik Parma è un’ottima squadra, ha buonissime individualità e ha fatto innesti di livello sul nucleo dello scorso anno". Domani alle 20.30 scende, invece, in campo la Chemco Puianello (4) che vuole continuare la sua striscia vincente contro l’insidiosa Fidenza (2). "Andiamo a giocare a Fidenza - afferma la guardia gialloblu Linda Manzini - su un campo abbastanza ostico; loro sono cresciute come squadra e quindi non dobbiamo assolutamente sottovalutarle. Noi stiamo lavorando bene in allenamento e credo che, partendo dalla difesa, possiamo disputare una bella gara".

Cesare Corbelli