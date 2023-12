L’Aluart Scandiano s’arrende alla capolista

Colpaccio sfiorato per l’Aluart Scandiano (10) che cede in volata per 65-70 contro la capolista Basket Sisters (20) e ora dovrà compiere una mezza impresa per agguantare i playoff.

Il match è sempre stato condotto dalle ospiti (12-15, 25-35, 40-49 i parziali) ma, nell’ultimo periodo, le ragazze di coach Pozzi riescono a rientrare grazie ad una ritrovata Alice Brevini, finalmente in campo dopo tanto tempo out causa infortunio; nell’ultimo giro di lancette sono decisivi una bomba e i liberi firmati dalla cecchina ospite Palmieri.

Aluart Scandiano: Feldofi 11, Susca 16, Bini, Balboni, Marino, Teti ne, Pellacani ne, Brevini 17, Torelli 2, Bonacini ne, Soncini, Meglioli E. 19. All. Pozzi.

Oggi alle 18 la Chemco Puianello (14) affronta in trasferta la Valtarese (6) per dare continuità al suo percorso dopo l’hurrà nel recupero infrasettimanale e per cogliere due punti che la avvicinerebbero sensibilmente alla qualificazione al girone playoff.

c.c.