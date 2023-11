L’Aluart sul parquet di Fiorenzuola. Chemco, lotta nei quartieri nobili

Sfide di alta quota per la prima giornata di ritorno di serie B femminile.

La prima a scendere in campo è l’Aluart Scandiano (6) che alle 18.00 affronta la trasferta di Fiorenzuola (8) per riprendersi dal ko inatteso della scorsa settimana patito per mano della Valtarese. Alle 19, invece, la Chemco Puianello (10) affronta Cavezzo (8) in una delicato crocevia per le parti nobili della graduatoria. Le due formazioni, infatti, occupano rispettivamente la seconda e la terza posizione e il match sarà un bel banco di prova per le castellesi per dimostrare di essersi lasciate definitivamente alle spalle le vicissitudini delle ultime settimane.

"Contro Cavezzo - dice la lunga Isabella Olajide - sarà sicuramente una sfida impegnativa. Affrontiamo una squadra molto competitiva e sarà importante restare concentrate per quaranta minuti. Dovremo essere brave a superare le difficoltà che si presenteranno".

c.c.