L’Ama deve essere più forte dell’influenza

Turno di volley interessante per le squadre reggiane di Serie B, C e D, con diversi incontri già giocati in anticipo.

Serie B. L’Ama San Martino (24 punti) passa i confini italici per andare a… San Marino contro la Promopharma (17), con gara di scena oggi a Serravalle alle 18,30. "Siamo in piena emergenza – dice coach Cervi – e a causa dell’influenza ne abbiamo fuori quattro. Ma non ci diamo per vinti e puntiamo sullo spirito di squadra". San Marino è a -3 dalla salvezza e punterà al bottino pieno.

Serie B1. La Tirabassi & Vezzali, che non vince in casa dal 3 dicembre, ospita alle 18 a Campagnola la Clementina 2020, che in classifica è tre punti sotto le reggiane e in piena zona calda. Dopo la bella vittoria di Trevi, le ragazze di Longagnani puntano a confermarsi.

Serie B2. Tre gare dall’esito incerto. Alle 19 alla Moro l’Arbor Interclays (4ª a 29) ospita San Giorgio Piacentino (3° a 35). Fos Wimore CVR (22)-Alseno (23) si gioca alle 21 a Rivalta, mentre la Giusto Spirito Rubierese (24) a Rivalta di Mantova sfida la Inox (15) alle 18.