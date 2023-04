L’Ama rallenta L’Everton ai play-off

SERIE B. Si ferma la striscia di vittorie dell’Ama San Martino, che pure coglie un punto nella gara interna con Spezzano persa 2 a 3 (2516 2225 2517 2125 715).

SERIE B1. Vittoria netta della Tirabassi & Vezzali che in trasferta supera il Volley Modena per 3 a 0 (19, 17, 18), con la classifica che sorride non permettendo però distrazioni di sorta.

SERIE B2. Bel colpo della Fos Wimore Cvr che vince a Rodigo per 3 a 0 (23, 21, 23) contro Rivalta e si assesta a centro classifica. Stadium Mirandola-Arbor Interclays 3-1 (2519 2523 2325 2521). Nel posticipo, Giusto Spirito Rubierese-Vtb Aredici Bologna 3 a 1 (1725 2516 2516 2513).

SERIE C: tra i maschi, Modena Est-Ama San Martino 3-2 (2125 2519 2522 2025 1510). San Martino ai play-out. Tra le ragazze, girone A, Jovi-Energy Parma 0-3 (19, 22, 23), Jovi ai play-out. Nel girone B, Reggio Revisioni Rubierese-Vignola 2-3 (2025 2516 3129 1725 1215), Ama San Martino-Basser Ravarino 3-0 (20, 19, 19), Everton-Mondial Carpi 2-3 (2522 1925 2520 1325 915). Everton ai play-off, Rubierese ai play-out. SERIE D. Tra i maschi, Naytes Vaneton Interclays-Vignola 3-0 (23, 23, 22), Castelnuovo-Fabbrico 3-2 (1825 2520 2523 2225 158), B.R.V. Almet-Pieve Reggio 3-1 (2931 2518 2516 259), Vigili del Fuoco Marconi-Anderlini Modena 0-3 (23, 20, 21). Fabbrico promossa in C, Vaneton ai play-off, Pieve ai play-out. Tra le ragazze, girone A, Cus Parma-Vaneton Limpia 3-0 (14, 13, 18), Vaneton Fortlan Dibi-La Salle Parma 3-2 (2522 2527 2517 2225 1510), Carpaneto-R.P.F. 3-2 (2125 2523 1625 2519 156), Everton-Montebello 3-0 (16, 6, 17). Everton prima a due turni dal termine. Nel girone B, Saturno Guastalla-Wimore Cvr 3-2 (2624 2125 2515 2527 1511), Pc Marmi San Martino-Pol. 4 Ville 1-3 (1925 2025 2517 2125), Bsc Sassuolo-Renusi Fabbrico 0-3 (12, 12, 11). c.l.