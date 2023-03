L’Ama San Martino fa il suo dovere In Serie B tutte sconfitte le squadre femminili

Ultimo mese di regular season per i campionati di Serie B, C e D di pallavolo e poi inizieranno play-off e play-out.

SERIE B. Non si distrae certamente l’Ama San Martino che supera la Kioene Padova in tre set con parziali a 18, 18 e 13: Caffagni 14 punti, Cassandra 11. Dopo cinque vittorie consecutive, ora la squadra reggiana è salita al quarto posto.

SERIE B1. Nulla da fare per la Tirabassi & Vezzali che perde a Bologna per 3 a 0 con parziali severi (12, 23, 16) peraltro dalla fortissima capolista VTB Fcredil.

SERIE B2. Non proprio benissimo due delle tre reggiane che cedono punti, peraltro in trasferta, a formazioni meno accreditate. Pol. Riva Suzzara-Fos Wimore Cvr 3-1 (1925 2624 2517 2523) con 20 punti di Macchetta; Conad Alseno-Arbor Interclays 3-2 (1725 2522 2515 2125 159) con 22 punti di Furegato e 15 Saccani. Peggio ancora fa la Giusto Spirito Rubiera, sconfitta in casa 1 a 3 (2325 2325 2521 2025) dalla Calanca Persiceto che è in zona retrocessione.

SERIE C. Tra i maschi, girone A, Phaserem-Tricolore Pieve 0-3 (23, 21, 24), Vigili del Fuoco Marconi-Circ. Inzani 3-1 (2225 2518 2518 2520); nel girone B, Niagara 4 Torri-Ama San Martino 3-2 (2522 2125 2025 2725 159). Tra le ragazze, Ama San Martino-Mondial Carpi3-2 (2521 2025 3028 2225 1511), Basser Ravarino-Reggio Revisioni Rubierese 3-0 (16, 24, 19), Everton-Energee3 Giovolley 3-2 (2025 2225 2518 2522 1614). Derby divertente e anche nervoso, con ospiti avanti 2 a 0 e poi sul 2-2, 14 pari, quando Gennari e soce chiudono con maggior decisione.

SERIE D. Tra i maschi, Vigili del Fuoco Marconi-Fabbrico 0-3 (17, 12, 18), Univolley Carpi-Pieve 3-1 (2518 2523 1925 2523). BRV Almet-Anderlini Modena 0-3 (22, 22, 23). Tra le ragazze, girone A, Vaneton Limpia-Everton 0-3 (23, 15, 22), a sorpresa, R.P.F.-Vaneton Fortlan Dibi 3-2 (1125 2517 2515 1725 1512). Nel girone B, Wimore Cvr-Volley Modena 3-0 (15, 12, 22), Pol 4 Ville-Saturno Guastalla 1-3 (2025 2519 2225 1825), Renusi Fabbrico-Pc Marmi San Martino 3-1 (2518 2225 2523 2510).

c.l.