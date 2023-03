L’ambizioso Tricolore non lascia scampo al Potenza Picena

POTENZA PICENA

0

CITTA’ DEL TRICOLORE

5

POTENZA PICENA HOCKEY: Alcamo, Ayaz, Barragan, Camilletti, Fattorusso, Forani, Guerrini Fa., Guerrini Fr., Iovane, Massera, Muscella, Nicosia, Prato, Premezzi, Sampaolesi, Sardone, Sarwar, Tsakalos. All. Belvederesi.

HOCKEY PRATO CITTA’ DEL TRICOLORE: Bettuzzi, Boiardi, Bonacini, Buzzega Mira, Capellini, Catellani, Corradini, Denti, Domene, Galan, Gianolio Lopez, Ibanez Saggia, Pellegrini, Perez Carli, Ponce, Prandi, Sajid. All. Chaves.

Arbitri: Cesetti e Flamini.

Reti: Domene (2), Bettuzzi, Prandi, Catellani.

Secondo successo in altrettante gare per l’Hockey Prato Città del Tricolore (6), che sbanca con un pokerissimo Potenza Picena (3) e si conferma al comando del campionato di A1 maschile. Dopo un primo quarto in equilibrio, gli uomini di Chaves premono sull’acceleratore e trovano due reti con Domene, una su rigore e una su corto, inframezzate dai prodotti del vivaio Bettuzzi e Catellani, oltre che da Prandi.