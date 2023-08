Lancio del ruzzolone tre volte d’oro Ceresoli è campione a 11 anni

Nel recente week-end si sono svolti a Soriano nel Cimino i 50esimi campionati italiani di lancio del ruzzolone, disciplina sportiva affiliata alla Federazione italiana giochi e sport tradizionali, con la partecipazione di 448 atleti provenienti da 11 province italiane e di 31 giovani suddivisi in 4 categorie.

Un’invasione pacifica che ha visto nel centro montano viterbese numerosi reggiani e molti modenesi che tra l’altro si affronteranno nuovamente domenica a Pavullo nel Frignano, con in palio il titolo regionale a terne. Da Soriano arrivano due splendidi successi della spedizione reggiana, con la vittoria ottenuta nella categoria A dalla coppia Giorgio Bacci e Cristian Caselli dell’Asd Toano e nella categoria pulcini con Alessandro Ceresoli dell’Asd Cavola-Scandiano, undicenne di una dinastia di lanciatori. Due parole per spiegare come funziona questo gioco. Il ruzzolone è solitamente un disco di legno duro a diametro variabile. Il gioco consiste nell’avvolgere uno spago intorno al ruzzolone e lanciarlo trattenendo un capo dello spago in modo da imprimergli una veloce rotazione. Lo scopo è di fare giungere il più lontano possibile il ruzzolone con un numero prefissato di lanci, oppure di raggiungere un traguardo con il numero minore di lanci. Le gare si svolgono su campi delimitati chiamati treppi, appositamente attrezzati per rendere il gioco più movimentato, con salite, curve e ostacoli. In passato, e talvolta anche ora, al posto del ruzzolone si usavano anche forme di formaggio stagionato, al punto che l’Unesco, nella Carta internazionale dei giochi e degli sport tradizionali stilata nel 2003, ha stabilito che il ruzzolone fa parte dei "Patrimoni orali e immateriali dell’umanità". "A Reggio siamo un centinaio di praticanti – dice Giorgio Lamecchi presidente nazionale della specialità – per di più della montagna, da Scandiano a Castellarano, Toano, Carpineti e Villa Minozzo. Si giocava già nel 1600 e ci furono leggi che lo vietarono a causa delle scommesse. Oggi, ovviamente, non è più così e le gare sono regolamentate".

c.l.