Lanini ora è un leader: "Voglio essere una certezza" La gioia di Fiamozzi: "Non c’è proprio stata storia"

di Giuseppe Marotta

Eric Lanini è un giocatore ritrovato. Continua a segnare (col rigore col Gubbio sono 9 le reti, come Pellegrini e Montalto), e tolto il digiuno di 11 partite tra metà settembre e metà novembre i gol non sono mai mancati, ma soprattutto è cresciuto nelle prestazioni e nel modo di essere dentro le partite. Lo spiega lui stesso: "Dopo Natale è cambiato qualcosa nella mia testa. Non ero scarso prima, non sono un fenomeno ora. Sono un giocatore che ha bisogno di sentirsi importante e utile".

Tutto parte dagli allenamenti. "Quando le cose non giravano bene ci ho messo un attimo a capire, poi la mia ambizione mi ha portato a fare quella rincorsa in più, ad allenarmi forte, ed ero sicuro che sarebbe stata la strada giusta. Ora sono il miglior Lanini, sono in fiducia, ma la priorità è lavorare per la squadra. Voglio trasmettere ai miei compagni sicurezza: voglio che loro possano avere in me una certezza lì davanti, al di là dei gol".

Col Gubbio un successo molto importante, giusto?

"Una grande reazione dopo Ancona, sconfitta che non mi ha mai preoccupato, era da pareggio. La sfida di lunedì a Cesena? Tutti vogliono vincere gare così, sia se insegui, sia se comandi. Non vedo l’ora di giocarla".

Un rigore segnato col brivido.

"Avevamo studiato un portiere, poi ne ha giocato un altro. Ho pensato a calciare di potenza e basso, è andata bene. Mi manca il gol su punizione? Magari arriva in un match importante.

Un gran assist a Rosafio, che ha fallito un gol fatto...

"‘Ros’ è un ragazzo straordinario, ho pregato con tutto me stesso per il suo gol".

Dopo 9 mesi e 9 giorni, che sono ben 283 giorni, Riccardo Fiamozzi ha giocato una gara da titolare (l’ultima con l’Empoli contro l’Inter a San Siro il 6 maggio). "Sono contento, ho dato il massimo per i miei compagni in una partita che aveva lo stesso valore delle altre, per noi i 3 punti pesano sempre. Non sono ancora al 100% perché alcune dinamiche le trovi solo nella partita, ma mi sento bene e devo continuare a lavorare con gioia e serenità".

Il terzino ha una lettura chiara della vittoria.

"Non c’è stata partita. Loro hanno provato a fare possesso, ma sono stati sterili, abbiamo difeso molto bene".

Lei ha giocato in grandi stadi in A e in B: lunedì a Cesena ci sarà un’atmosfera simile.

"Sono le cose belle del calcio, noi viviamo per questo e faremo il massimo".