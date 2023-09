L’Appenninica lascia la provincia col ribaltone nella generale donne

Ha salutato la provincia di Reggio la prestigiosa Appenninica Mtb Stage Race che, dopo l’anello inaugurale di lunedì a Castelnovo Monti, è partita all’ombra della Pietra di Bismantova per la seconda tappa, denominata "Queen Race" con 90 km e 3.200 metri di dislivello fino a Fiumalbo. In terra modenese la graduatoria femminile ha una nuova leader, Debora Piana, che arriva prima al traguardo e approfitta della giornata negativa della russa Kristina Ilina, che si era aggiudicata la frazione inaugurale, e ora insegue a 26’; tra gli uomini, invece, riscossa di Tiago Ferreira, che precede allo sprint il leader Hans Becking su cui deve ancora recuperare poco più di 2’, mentre al terzo posto della generale, distanziato 6’ dalla vetta, stazione Martino Tronconi, ancora in lizza per la vittoria conclusiva. Il reggiano Fabio Celeghini (Amorotto Asd) occupa la 67esima piazza. Oggi terza tappa: per la prima volta l’Appenninica sconfinerà in Toscana.