L’arbitro Femminella promosso in B

Anche quest’estate ha portato buone notizie per gli arbitri di pallacanestro del Cia di Reggio. Si registra infatti la promozione nella nuova B Interregionale di Giovanni Femminella (foto) fischietto di origine campana ma ormai reggiano d’adozione. Il promettente Matteo Bertolini accede invece al campionato di C Regionale, che vede al via anche diverse formazioni della nostra provincia. Comincia poi a confrontarsi con tornei extraprovinciali il giovane Luca Venturelli, promosso in Divisione Regionale 1, la vecchia serie D. Le promozioni citate rappresentano il frutto di un’altra annata di proficuo lavoro da parte del Gruppo Arbitri Provinciale e dei suoi istruttori. Punta di diamante dei fischietti di casa nostra resta Andrea Cassinadri, impegnato per il secondo anno consecutivo in A2. Novità anche per gli ufficiali di campo. L’introduzione della figura dell’Udc Statistico in B interregionale porterà al tavolo della categoria ben otto Udc del nostro territorio.