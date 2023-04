L’Arcetana ha deciso di esonerare Pivetti Al suo posto in panchina va Ivano Rossi

di Giuseppe Marotta

Cambia il timoniere dell’Arcetana. I biancoverdi vogliono provarle tutte per restare in Eccellenza, e hanno così deciso di esonerare mister Pierfrancesco Pivetti. Al suo posto sulla panchina dell’Arcetana arriva Ivano Rossi (nella foto Ghero), che in passato ha guidato, tra le altre, Montecchio, Riese, Felino e Campagnola. La scelta è stata fatta perché l’Arcetana, oggi, è al quart’ultimo posto in Eccellenza con 34 punti e a tre turni dal termine l’obiettivo primario è ridurre l’attuale distacco dalla Vignolese (34 a 42, quindi 8 punti), prima squadra in zona playout. Se, infatti, alla fine tra le due formazioni ci saranno più di 6 punti di differenza, la quart’ultima retrocederebbe senza fare i playout. Ad oggi, quindi l’Arcetana sarebbe retrocessa in Promozione. L’obiettivo minimo è riportare il distacco a non oltre 6 punti. Il direttore sportivo dell’Arcetana, Fabio Chiarabini, ha spiegato: "La decisione dell’esonero è stata presa nella serata di martedì. Ci teniamo a ringraziare in maniera sincera mister Pivetti, che ha lavorato a lungo con noi e sempre col massimo impegno. Non va dimenticata la brillante salvezza raggiunta in Eccellenza nel 2021-22". Il nuovo allenatore guiderà l’Arcetana in un impegno ufficiale per la prima volta domenica 16 aprile: in Via Caraffa, ad Arceto, arriverà il Real Formigine, squadra che con 58 punti occupa il sesto posto, ma che a livello di classifica non può ambire, a tre turni dal termine, a obiettivi particolari. Il 30 aprile, poi, l’Arcetana farà visita alla Fidentina, che con 45 punti è a +3 sulla zona playout e quindi si prevede una sfida molto calda. Infine, il 7 maggio, si chiuderà con l’impegno interno con la forte Agazzanese. I piacentini, ad oggi, sono terzi con la bellezza di 70 punti, solo uno in meno dalla seconda Cittadella Vis Modena. In piena corsa, quindi, per la seconda posizione.