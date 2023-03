L’Arcetana in crisi: stavolta la sconfitta arriva con un rigore da "Mai dire gol"

ARCETANA

0

CITTADELLA VIS MODENA

1

ARCETANA: Giaroli, Foderaro, Setti, Cavazzoli, Canalini, Bonacini, Lusoli, Cristiani (9’ st Travagliati), Ouattara (22’ st Davitti), Bernabei, Sekyere (41’ st Corradini S.). A disp. Burani, Casoni, Carpio, Monti, Strozzi, Corradini F. All. Pivetti.

CITTADELLA VIS MODENA: Chiossi, Sejderaj, De Lucca (18’ st Boilini), Cannoni, Aldrovandi (35’ st Pappaianni), Serra, Gollini (34’ st Esposito E.), Vernia (20’ st Covili), Ridolfi, Falanelli (24’ st Conte), Esposito L. A disp. Becchi, Galanti, Pampaloni, Cinquegrano. All. Cattani.

Arbitro: Radovanovic di Pordenone.

Rete: 47’ pt rig. Ridolfi.

Note: ammoniti Bonacini (A) e Aldrovandi (C).

Sconfitta interna per l’Arcetana, che non sfigura contro la forte Cittadella Vis Modena, ma incassa comunque la terza sconfitta nelle ultime 4 giornate. L’inizio è di marca ospite, con Giaroli che deve impegnarsi su Falanelli e Luca Esposito, mentre dall’altra parte è Ouattara a non approfittare di un rinvio maldestro di Chiossi, calciando alto.

Nel finale di primo tempo l’episodio decisivo: Canalini calcia il pallone sulla propria mano, l’assistente richiama l’arbitro e concede un penalty conquistato, che Ridolfi realizza calciando centralmente. Nella ripresa Bernabei, con un missile, dà l’illusione del gol, mentre nel recupero Lusoli, lo stesso Bernabei e Travagliati ci provano in mischia, ma i modenesi fanno buona guardia.

"Siamo stati puniti da un singolo episodio, che non toglie però quanto di buono abbiamo fatto in campo" è il commento di mister Pivetti a fine gara.