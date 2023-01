L’Arcetana prende il difensore Pietro Crotti

Novità per l’organico dell’Arcetana: nella fattispecie, la retroguardia biancoverde si arricchisce con un ulteriore elemento. "D’ora in avanti, mister Pivetti potrà fare affidamento anche su Pietro Crotti - annuncia il ds Fabio Chiarabini - Si tratta di un talentoso difensore classe 2002, che ha al proprio attivo una proficua esperienza nelle giovanili del Sassuolo: a seguire lui ha saputo rendersi artefice di una lusinghiera traiettoria in serie D, più esattamente nei ranghi di Fiorenzuola, Correggese e Carpi".

Nella stagione in corso, lui ha vestito proprio la casacca del Carpi: la sua esperienza in biancorosso è giunta al termine nel mese di dicembre. Crotti sarà già schierabile domenica a Sasso Marconi, per il 22° turno di Eccellenza: peraltro Pietro vive a Roncadella, e dunque ad Arceto gioca quasi in casa.