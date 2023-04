L’Arcetana prende un punto per i capelli

CAMPAGNOLA

1

ARCETANA

1

CAMPAGNOLA: Stefanelli, Catellani (42’ st Errichiello), Messori, Calabretti, Camara, Minutolo, Pivetti (30’ st Spaggiari), Riccò (6’ st Michelini), Roversi (20’ st Bellentani), Jorge Sgro, Mastaj (38’ st Odoro). A disp. Ripesi, Platani, Giovannini, Gigante. All. Ferraboschi.

ARCETANA: Giaroli, Mammi (6’ st Setti), Foderaro, Cavazzoli, Andreoli, Bonacini, Sekyere (1’ st Lusoli), Cristiani (16’ st Corradini S.), Ouattara, Bernabei, Davitti (1’ st Travagliati). A disp. Burani, Setti, Demartino, Casoni, Monti, Corradini F. All. Pivetti.

Arbitro: Waldmann di Frosinone.

Reti: 42’ Jorge Sgro (C); 46’ st Ouattara (A).

Note: ammoniti Messori, Minutolo, Jorge Sgro, Bonaccini, Cavazzoli, Corradini e Lusoli.

L’Arcetana riacciuffa in extremis il Campagnola nel derby di Eccellenza, che si chiude con un pareggio che serve poco ad entrambe le contendenti. Il primo tempo è di marca locale, nonostante la prima occasione veda gli ospiti fermati da un provvidenziale intervento di Messori nell’anticipare Davitti, prossimo a battere a rete a colpo sicuro; al 13’ Mastaj calcia alto sulla traversa da posizione favorevole, dopo un bello scambio tra Riccò e Calabretti, mentre al 42’ la difesa ospite respinge un traversone di Pivetti, la sfera arriva sui piedi di Jorge Sgro che vede Giaroli fuori dai pali e lo beffa con un pallonetto che si insacca all’angolino. Nella ripresa, però, gli uomini di Pivetti alzano il baricentro e provano a riaprirla: al 58’ Cavazzoli, dopo una bella azione corale, calcia di poco a lato, mentre 72’ la punizione di Bernabei supera la barriera ma viene fermata dal provvidenziale intervento di Stefanelli, che si ripete sullo stesso Bernabei a 9’ dal termine, dopo una imbeccata dell’ispirato Lusoli.

Il Campagnola avrebbe anche un paio di ripartenze per far male, ma non riesce a concretizzare, e viene raggiunto nel recupero: è il minuto 91 quando, su azione di corner, la sfera arriva sul secondo palo dove è appostato Ouattara, bravo di testa ad anticipare tutti e a firmare il definitivo 1-1.