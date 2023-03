L’Arcetana rimonta ma non vince

ARCETANA

1

LA PIEVE NONANTOLA

1

ARCETANA: Giaroli, De Martino, Setti (31’ pt Mammi, 43’ st Corradini F.), Cavazzoli, Andreoli, Foderaro, Sekyere (8’ st Lusoli), Cristiani (dal 22’st Corradini S.), Ouattara (15’ st Travagliati), Bernabei, Davitti. A disp. Burani, Casoni, Carpio, Monti. All. Pivetti.

LA PIEVE NONANTOLA: Ortensi, Manfredotti, Diallo, Acquafresca, Tudini, Barbati, Andolina (21’ st Belfakir), Ferrari (26’ st Cirasella), Teggi (33’ st Lupusor), Paltrinieri (21’ st Erihioui), Rizzo (26’ st Bojardi). A disp. Borghi, Gheduzzi, Teocoli, Rizzi. All. Barbi.

Arbitro: Lelli di Cesena.

Reti: 29’ Rizzo (L), 34’ Bernabei (A).

Note: ammoniti Cavazzoli, Andreoli e Mammi (A).

Due punti persi per l’Arcetana, che impatta in rimonta con La Pieve Nonantola ma fallisce una buona occasione per allontanare la zona calda della graduatoria, visto che il terzultimo posto è ad una sola lunghezza.

Ospiti avanti al 29’ su errore della difesa bianco-verde: Rizzo, servito da Manfredotti, trova lo spiraglio giusto per battere Giaroli con una conclusione angolata. Passano 5’ e l’Arcetana pareggia: è lo stesso Giaroli a rilanciare lungo per Bernabei, Ortensi esce male e per il numero 10 è un gioco da ragazzi insaccare nella port sguarnita. Nella ripresa il rientrante Mammi non riesce ad arrivare di testa su punizione insidiosa di Bernabei, poi è un’altra uscita di Ortensi a regalare a Davitti la palla per il 2-1, ma l’estremo difensore riesce poi a intercettare il tiro; nel finale è Giaroli a dover intervenire, anticipando Cirasella in area.