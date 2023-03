L’arma in più di Venturi e compagni: 8mila tifosi

La carica degli 8mila. Una carica da record, tra l’altro. È il numero (ancora approssimativo, ma realistico) dei tifosi che oggi coloreranno di granata lo stadio ‘Giglio’. Ieri sera erano stati abbondantemente superati i 7mila biglietti venduti e considerando che una parte della Curva Sud deve ancora acquistarli (botteghini aperti oggi dalle 15,30 e fino alle 18,15) è facile ipotizzare che si arrivi a toccare ‘vette’ che in questa stagione, in casa, non erano mai state esplorate. Il maggior numero di spettatori al ‘Città del Tricolore’ era stato registrato il 19 ottobre contro il Cesena (7068), cifra già superata anche grazie ai circa 200 supporters che arriveranno dalla Liguria.

Questi i prezzi che i tifosi troveranno ai botteghini: tribuna autorità 60 euro, curva sud (15 euro l’intero e 12 il ridotto), tribuna ovest superiore centrale (30 e 25), tribuna ovest superiore laterale sud (30 e 25), tribuna est centrale (22 e 18), tribuna est laterale (22 e 18), tribuna ovest inferiore centrale (35 e 30), tribuna ovest inferiore laterale sud (30 e 25), tribuna ovest inferiore laterale nord (30 e 25), tribuna ovest superiore laterale nord (30 e 25). Ingresso gratuito invece per gli Under 6 (nati dopo il primo gennaio 2017).