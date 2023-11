Lasagni e Labanti s’arrendono in finale

Secondo posto per Loris Lasagni e Antonio Labanti alla bocciofila Novellarese. La coppia del Gatto Azzurro si è arresa in finale nella 13esima edizione del trofeo New Zincomatic, gara regionale a coppie di categoria A-B-C diretta dal reggiano Sandro Serafini, che ha visto l’affermazione di Giovanni Scicchitano e Giovanni Santoru (Bocciofila Possaccio Verbano Ossola).

Salgono sul podio anche Luciano Rossi e Secondo Bellei (Scandianese), sconfitti in semifinale dai futuri campioni; fuori ai quarti, invece, Riccardo Bertolini-Imer Iori (Cavriaghese), Leopoldo Bonvicini-Gianfranco Manfredini (Scandianese) ed i padroni di casa Gianni Bonfà e Giancarlo Pezzolato. Posto d’onore anche per Maurizio Mussini, tesserato per i bresciani dell’Arcos Bocce, nel Trofeo Nazionale Città di Maranello: la gara, riservata alla categoria A-B-C, ha visto il pluridecorato atleta reggiano superare nei quarti Davide Truzzi (Sammartinese), in semifinale Carlo Capeti (Osteria Grande) prima dello stop nel match decisivo contro Ram Parkash (La Fontana Ferrara).