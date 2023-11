L’Ascoli a Reggio privo di Caligara

Riprenderanno questa mattina al centro sportivo di via Agosti gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida all’Ascoli di sabato 25 novembre (fischio d’inizio alle 14). I marchigiani si presenteranno al ‘Giglio’ con il nuovo allenatore Castori che ha preso il posto dell’esonerato Viali, ma non avranno il centrocampista Caligara che ieri è stato ufficialmente fermato un turno dal giudice sportivo. I granata sperano invece di ritrovare per l’occasione i difensori Sampirisi, Pajac e l’attaccante Lanini, assenti nell’ultima trasferta di Cosenza. Grande fermento anche sulle altre panchine di Serie B, con Lucarelli che dopo essere stato silurato dalla Ternana (che al suo posto ha ingaggiato Breda) poche ore fa ha firmato con il Catania (Serie C). Mentre D’Angelo, ex Pisa, sarà invece il nuovo allenatore dello Spezia che si separa da Alvini dopo un avvio di stagione deludentissimo, in cui i liguri hanno raccolto una sola vittoria in 13 partite a fronte di 7 pareggi e 5 sconfitte.