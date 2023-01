Le altre squadre esultano e si allontanano Ora servono 9 vittorie nelle ultime 16 partite

Passano i giorni, si discute sui nomi che potrebbero rafforzare questa squadra che non riesce proprio a trovare un suo equilibrio e, nel frattempo, passano le partite e la situazione, anche in virtù di risultati quantomeno inattesi che arrivano dagli altri campi, si fa sempre più difficile e precaria.

Mancano 16 partite alla fine della stagione e per conquistare la salvezza, a questo punto, potrebbe non essere più sufficiente arrivare a quota 22 ma è più probabile che si debba arrivare a 24 punti. Questo significa che l’Unahotels dovrebbe vincere 9 delle 16 gare che restano.

Sia chiaro: in un altro contesto non sarebbe un’impresa impossibile, ma considerando quello che continua a far vedere la compagine biancorossa diventa complicato pensare di potercela fare dopo che nelle prime 14 sfide della stagione sono stati raccolti solo tre miseri successi.