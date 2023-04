Le curiosità

Dopo la coppa per la vittoria del girone B di campionato, si può puntare anche ad un altro trofeo per arricchire la bacheca granata. La Reggiana giocherà la Supercoppa di Serie C contro FeralpiSalò e Catanzaro, le vincenti degli altri due raggruppamenti (rispettivamente A e C) della terza serie. Un avvincente triangolare con formula all’italiana dove si sfideranno tutte, una sola volta. Due partite ciascuno e una gara a testa in casa. Vince chi colleziona più punti (a parità, conterà in primis la differenza reti). Ci sono già le date designate per lo svolgimento dei tre match: 29 aprile, 6 e 13 maggio.

Il regolamento prevede che si proceda con un sorteggio per stabilire chi riposa alla prima giornata e chi disputerà il debutto in trasferta. Ma la Lega dovrà fare i conti col fattore Mapei Stadium-Città del Tricolore: infatti la Reggiana potrà giocare in casa solamente il 13 maggio, quindi l’ultima delle giornate previste perché a cavallo delle prime due date il Sassuolo ha in calendario due partite di Serie A tra le mura amiche (il 30 aprile con l’Empoli e il 7 maggio contro il Bologna nel derby emiliano). E chissà che questo incrocio di date non possa consentire alla Reggiana di alzare un altro trofeo davanti ai suoi tifosi...

I quattro superpromossi. Paolo Rozzio, Nicola Simonelli, Michele Malpeli e il magazziniere Matteo Ferri sono gli unici, dirigenza a parte, a poter vantare di essere stati promossi dalla Serie C alla B e dalla D alla C, anche se in quest’ultimo caso la promozione è arrivata grazie al ripescaggio.