Le decisioni del giudice sportivo della Federcalcio.

In Eccellenza multa di 250 euro al Rolo perché propri tifosi rivolgevano offese e minacce alla terna arbitrale.

Inibito fino al 22 febbraio il vice-allenatore Simone Mazzocchi (Rolo) per proteste verso l’arbitro.

Un turno di squalifica a mister Pierfrancesco Pivetti (Arcetana). Una giornata a Cavazzoli (Arcetana) e Fiocchi (Rolo).

In Promozione una gara ad Ambrosecchia (Brescello), Caselli (Scandianese) e Maniscalco (Vezzano).

In Prima Categoria maxi squalificas c on sette giornate di stop al difensore Gianluca Rabotti (Real Casina) per aver tentato di colpire il portiere avversario con la testa e inoltre rivolgeva offese e frasi di origine territoriale verso l’arbitro.

Due giornate a Mariani (Real Casina). Una gara a Billitti (Gualtierese), Messineo e Zanichelli (Gattatico), Fiore (Masone) e Zinani (Virtus Libertas).

In Seconda categoria out fino al 5 marzo mister Manolo Ariosi (United Albinea) perché a fine gara teneva un comportamento offensivo e minaccioso verso l’arbitro.

Un turno a Kokolari (Puianello), Geraci (Progetto Intesa), Patteri (Sporting Cavriago) e Mercati (United Albinea).

In Terza categoria, infine due gare a Caccamisi (Casalgrandese).

Un turno a D’Agostino, Galeotti e Innocenti (Cadelbosco), Bondavalli (Fogliano), Rivoli (Sporting Tre Croci).