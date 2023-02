Le giovanili

Turno di campionato amaro per la cantera biancorossa.

L’Under 19 (10) di coach Menozzi, sfiora il colpaccio contro la big Urania Milano (20) cedendo alla Chierici per 86-93. Dopo un primo tempo combattuto (48-46 al 20’), i lombardi hanno preso un piccolo vantaggio (59-65 al 30’) non facendosi poi più riprendere.

Unahotels: Codeluppi 11, Belloni, Ferrari 4, Giberti 4, Vaccari 11, Bertolini 2, Camara, Faye 33, Iannelli, Pastorelli 10, Suljanovic O. 11, Yadde n.e. All. Menozzi. L’Under 17 (22) di coach Consolini esce sconfitta dallo scontro diretto contro Fidenza (22) per 59-96, perdendo anche la differenza canestri.

Unahotels: Bacchelli 6, Bonaretti 5, Beltrami 7, Lusetti L. 11, Mainini 8, Emokhare 2, Fornasiero 2, Lavacchielli 5, Lusetti F. 4, Abreu 6, Manfredotti 3, Samb n.e.. All. Consolini.

I baby biancorossi hanno però l’occasione già domani sera di riscattarsi nel recupero contro i bolognesi del Pontevecchio: in caso di vittoria, il secondo posto è assicurato e la band di coach Consolini si metterebbe in tasca anche il meritato pass per la fase interregionale del campionato.

Turno di riposo invece per l’Under 15 di coach Rossetti che sarà impegnata nei prossimi due weekend nella fase ad orologio, in trasferta contro la Vis Ferrara e in casa contro la Fortitudo. I baby biancorossi hanno però già messo in cassaforte il passaggio del turno nel girone a sei che decreterà il passaggio all’Interzona.

Cesare Corbelli