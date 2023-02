Fausto Rossi ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo e sarà quindi a disposizione di mister Diana per la gara di domani con l’Ancona (fischio d’inizio alle 17,30).

Resta improbabile vederlo già in campo al ‘Del Conero’ per parecchi minuti, ma si tratta in ogni caso di un’ottima notizia che potrà permettere al tecnico di avere un’opzione in più a centrocampo anche per le prossime partite.

Il recupero del metronomo granata va di pari passo con quello di Montalto e Cauz che potranno essere chiamati in causa molto presto, visto che la Reggiana deve fare i conti con parecchi giocatori diffidati. Parliamo di Laezza, Guglielmotti, Kabashi, Rosafio e Pellegrini: tutti elementi molto importanti nello scacchiere di Diana. Considerando che dopo Ancona ci saranno altre due sfide importantissime con Gubbio (lunedì 13 febbraio al ‘Città del Tricolore’) e Cesena (lunedì 20 febbraio al ‘Manuzzi’) ritrovare forze nuove da poter alternare è di importanza capitale per mantenere sempre alto il livello delle prestazioni. Da valutare invece la situazione relativa a Paolo Rozzio, sostituito al 24’ del primo tempo nella sfida col Montevarchi dello scorso 15 gennaio per un problema muscolare, il capitano spera di poter tornare in pista con il Gubbio o, nella peggiore delle ipotesi, a Cesena.

Nel frattempo prosegue fino alle 19 di stasera la prevendita per la partita di domani. Questa volta, stando alle ultime, non ci saranno ‘divieti’ al fotofinish. I biglietti destinati al settore ospiti sono in tutto 500.

