Le pagelle

VENTURI 5,5. Il gol di Alfieri è una perla, "Jack" forse è un po’ sorpreso, anche se parliamo di un gran tiro. Proprio al 90’, sull’1-1, si fa sfuggire una palla velenosa in area: Guiebre spazza.

LUCIANI 6,5. Sempre preciso nelle chiusure, suona la carica dopo l’1-1 spronando i compagni con gesti vistosi.

ROZZIO 6,5. Dalle sue parti, la solita legge. Bravo anche contro un attacco mobile come quello di ieri. Entra in diffida. CREMONESI 6. Rientra dal 1’ dopo la gara col Gubbio (era il 13 febbraio). Presente nel gioco aereo, non deve strafare (dal 30’st Capone 4,5: minuto 84. Hai la palla che può valere la Serie B e tiri con quella sufficienza? Un "passaggio" molle molle a tu per tu con Fallani che era già per terra. Fa male vedere così poca cattiveria sottoporta in un momento determinante).

FIAMOZZI 6,5. La sua miglior prova da quando è a Reggio. Bravo nei recuperi difensivi e anche in fase offensiva è più presente (come nel cross del gol). KABASHI 7. Ci ha provato in tutti i modi, ultimo ad arrendersi. Si ripete dopo il gol con la Torres: gran mancino da fuori. Altri quattro tiri in porta: Fallani sempre sicuro. Entra in diffida.

CIGARINI 5,5. Al 12’ con un pallonetto da fuori stava per battere Fallani, che era uscito su un cross. Salva Ferrante sulla linea. Cala alla distanza: prende un giallo e subisce tunnel da Alfieri che poi segna (dal 16’st Muroni 6: ultima apparizione il 4 febbraio, ad Ancona. Smista qualche palla).

GUIEBRE 6. Spinge ad intermittenza. Su di lui un rigore solare poco prima del pari ospite: Morrone gli frana addosso, ma per l’arbitro non c’è nulla.

VARELA 5,5. Prima da titolare della stagione. È frizzante, tra i più vivaci del primo tempo. Pecca, però, di concretezza, e cala alla distanza (dal 30’st Rosafio 5. Nel finale si fa murare, troppo prevedibile la conclusione. Al 92’ la crossa addosso al portiere. Prosegue la stagione no). MONTALTO 5,5. Non è al 100%, però è in crescita e si è visto in due tre recuperi difensivi che non faceva da un po’. Si prodiga in un paio di "veli" e finte che mettono in apprensione i giallorossi, però non riesce quasi mai ad essere pericoloso in prima persona (dal 16’st Pellegrini 5,5: non è da lui non incidere, ma stavolta è successo). LANINI 5,5. Quasi da 5, ma è molto lucido della sponda per Kabashi, che segna. Poi, però, si fa anticipare spesso e rientra sempre sul destro per il tiro (sempre chiuso), non trovandosi quasi mai con Montalto (dal 1’st Nardi 6,5: due bei tiri di sinistro da fuori. Uno murato all’ultimo, uno poco angolato. Se Capone avesse segnato, staremmo parlando di un grande assist del n. 24).

Giuseppe Marotta