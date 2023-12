Le pagelle. Bianco: gara da leader. Portanova impalpabile

BARDI 6. Reattivo su Giorgini al 22’ e al 28’ anche se non riesce ad opporsi al tap-in di Masiello. Un’uscita a vuoto, senza conseguenze.

SAMPIRISI 5,5. Qualche buona chiusura, ma anche tanti palloni scarabocchiati. A un minuto dal 90’ si perde Moutassime che per fortuna calcia a lato. In calo rispetto ai primi mesi in granata.

ROMAGNA 6,5. Da centrale nella difesa a tre può esprimersi al meglio, mettendo in campo quelle letture che una volta erano del ‘libero’. È la colonna portante della difesa.

SZYMINSKI 6. Il linguaggio del corpo sembra sempre tradire una certa approssimazione, alla lunga però tiene botta e dà una mano a contenere gli assalti finali.

FIAMOZZI 6. Il voto è la media tra la fase offensiva, dove sforna l’assist per la testa di Girma e quella difensiva, dove regala un rigore rifilando un calcione a Lunetta e riapre la partita.

KABASHI 6,5. Fa ammonire Masiello dopo 10’ ed è bravo a gestire il giallo che Di Bello gli sventola al 32’. Offre una regia ordinata, ma non banale.

BIANCO 7,5. Segna il suo primo gol con la maglia della Reggiana con una bella rasoiata, poi come sempre corre per due e ci mette quella ‘garra’ che se avessero i suoi compagni trasporterebbe la Reggiana nella parte sinistra della classifica. Leader.

PIERAGNOLO 6,5. Crea la prima occasione nitida dei granata e per 50 minuti è uno dei pochi a disegnare qualche pericolo per gli avversari. Macina chilometri su chilometri e finisce con la spia della riserva accesa (dal 28’ st Libutti 6: soldato prezioso, merita più considerazione).

PORTANOVA 5. Impossibile capire se sia un calo fisico o ‘emotivo’, ma da un mese a questa parte non riesce ad incidere. Ha bisogno di ricaricare le batterie e la sosta può aiutare. Diffidato, esce anche per evitare un giallo che gli costerebbe la squalifica (dal 15’ st Antiste 6: meno frizzante del solito, ma tiene comunque in allerta la difesa avversaria).

GIRMA 6,5. Un fantasma fino al gol, ma ha il grande merito di credere nel cross di Fiamozzi e insacca così la terza rete in campionato. Da quel momento sale di colpi, poi esce per crampi (dal 28’ st Crnigoj 6,5: la palla in profondità per la rete di Gondo e una buona applicazione nella resistenza finale. Che sia l’inizio di un riscatto personale?).

GONDO 6,5. Il ‘gollonzo’ che realizza è un premio al lavoro che fa per la squadra. Non è facile essere il centravanti di questa Reggiana, in cui la palla bisogna andarsela a prendere e mai ‘aspettarla’ (dal 48’ st Varela SV).

Francesco Pioppi