Le parole stanno a zero: servono solo fatti

di Gabriele Gallo

Potremmo scrivere un’intera pagina di analisi tecniche o un prontuario di aforismi motivazionali, oppure invitare il popolo biancorosso a scendere in battaglia, lancia in resta al fianco dell’Unahotels. Potremmo ma, come recitava un celebre slogan pubblicitario anni ’80, "noi siamo scienza e non fantascienza" che, adattata al contesto suona meglio così: è la realtà che conta, non i sogni. Sicchè, nella giornata in cui capitan Cinciarini e compagni chiudono un girone d’andata drammatico sia per la classifica (Reggio è un’ultima in graduatoria a quattro punti dalla quota salvezza) che per l’atteggiamento messo sul parquet in moltissime partite, la domanda è una sola: che Unahotels vedremo oggi contro la Dolomiti Energia dell’enfant-prodige Spagnolo, sogno infranto del mercato estivo della società reggiana? Abbastanza unita e combattiva come nella vittoria contro Pesaro, che sembrava avere riacceso la fiammella della speranza o fragilissima, disunita, financo litigiosa tra i suoi elementi, quale è apparsa nella orrenda sconfitta casalinga di domenica scorsa contro Sassari?

Attorno alle 20,30 di stasera avremo una risposta. Che non sarà risolutiva, ma non mancherà di dare indicazioni. In caso di sconfitta infatti i biancorossi, chiudendo l’andata a 6 punti, faranno segnare il secondo record peggiore della propria storia in serie A nella prima fase di campionato (nel 199495 lo terminò a 4 punti) uguagliando l’annata 992000, che si chiuse con una amara retrocessione.; se, viceversa, arrivasse un blitz, esso rappresenterebbe un segnale confortante. Per i 2 punti messi in cascina, di cui la truppa reggiana ha un disperato bisogno, e come viatico per le 15 finali che la attendono nel girone di ritorno: dove l’Unahotels dovrà vincerne almeno 8 (o 7 in caso di vittoria al cospetto degli atesini in piena bagarre per le posizioni Final-Eight di Coppa Italia). Attendiamo dunque, senza sterile pessimismo, con la giusta dose di fiducia ma privi di voli pindarici, l’odierna prestazione di Hopkins e soci. Che dovranno, e questo è il minimo sindacale, avere voglia di lottare, di mostrare la "garra" necessaria, di farlo come dieci leaders uniti sul parquet; magari evitando di sbuffare agli errori di qualche compagno. Scena piuttosto brutta da vedere e reiterata anche nelle ultime partite. Va da sé che a dare questo "imprinting" dovrà essere prima di tutto coach Sakota (foto). I suoi dettami tecnici qualche progresso in tema di gioco l’hanno portato, ma l’impressione è che il tecnico serbo non sia ancora riuscito a trasmettere la necessaria energia al gruppo. Stasera dovrà anche lui suonare la carica.