Le ragazze Chemco sconfitte in casa delle Sisters

Prima sconfitta per la Chemco Puianello (8) che vede violato il proprio parquet dal Basketball Sisters (12) di Samoggia nello scontro al vertice di B femminile. Le gialloblu vanno sotto poco alla volta (15-22, 38-50, 61-80 i parziali) e cadono per 78-97 al cospetto di una Giorgia Palmieri incontenibile (36 punti, 911 da 3).

Chemco Puianello: Oppo, Olajide 22, Manzini 12, Luppi 7, Corradini 3, Albertini, Dettori 16, Dzinic 6, Raiola 12, Cherubini, Graffagnino, Castagnetti. All. Giroldi.

Colpaccio dell’Aluart Scandiano (6) che sbanca Fiorenzuola (6) per 43-55 e si piazza al terzo posto in classifica. Decisiva la difesa preparata da coach Pozzi che ha imbrigliato la manovra offensiva locale per i primi tre quarti (17-43 al 30’).

Aluart Scandiano: Fedolfi 7, Susca 10, Bini ne, Balboni 2, Marino 5, Meglioli A. 9, Capelli 1, Teti, Brevini ne, Torelli 3, Soncini 3, Meglioli E. 15. All. Pozzi.

