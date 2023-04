Le ragazze dell’Everton volano in Serie C!

Era scritto: l’Everton, formazione di Serie D femminile allenata da Anna Menozzi (scudettata da giocatrice con la Burrogiglio nel 1978) e il cui presidente è Mauro ’Mirro’ Bottazzi, ha vinto l’ultima gara di regular season con la Salle Parma per 3 a 0 e con questi tre punti è promossa in C.

Allora coach, tutto è bene quel che finisce bene...

"Un po’ di nervosismo c’era e non abbiamo iniziato bene. A dire il vero ero in contatto con il campo dove giocava la nostra antagonista alla promozione e quando ho visto che hanno perso 3 a 2, per noi era fatta comunque. Poi ci siamo messe a giocare come sappiamo ed è finita presto".

Se non andavate su direttamente, avreste avuto i play-off. Ma è vero che aveva già prenotato le ferie?

"No, dai... Diciamo che un’ora dopo il fischio finale, ho inviato le prenotazioni del viaggio".

Cosa le resta di questa annata?

"Non è stata facile e abbiamo sofferto sino all’ultima partita: è stata la mia quarta promozione, tre da allenatrice e una da giocatrice, quando proprio con l’Everton riuscimmo nell’impresa. In ogni caso è sempre una bella emozione, perché è il frutto del lavoro di un anno e più".

c.l.