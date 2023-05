Le ragazze-gol di Bagnolo Seconda salvezza di fila

Seconda salvezza consecutiva per il Bagnolo calcio a 5 nel campionato di Serie A2 femminile. A completamento di un crescendo rossiniano nella seconda parte di stagione, dopo un girone d’andata complicato, la formazione di mister Nobile strappa la matematica permanenza in categoria all’ultima giornata: contro il Corticella sarebbe bastato un pari per evitare i playout, ma le giallo-nere hanno voluto chiudere col botto, imponendosi 4-2.

Sugli scudi la classe 1997 Pizzola, autrice di una doppietta, mentre a completare lo score sono state le "solite" Maretti e Faragò, condannando le avversarie di giornata agli spareggi. Bagnolo chiude invece all’ottavo posto, con 26 punti all’attivo: 21 di questi sono arrivati nel girone di ritorno, con un ruolino di marcia da metà gennaio in avanti che recita 6 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte, con successo da ricordare contro l’Hurricane, seconda della classe alle spalle dell’imprendibile Pero. "Un risultato rincorso per tutta la stagione – fanno sapere dalla dirigenza bagnolese – passando per momenti duri e complicati ma dove la squadra ha sempre saputo compattarsi, reagendo in modo stupendo. La salvezza è stata costruita da questo gruppo attraverso il gioco, allenamento dopo allenamento, con un girone di ritorno praticamente perfetto: un plauso alle ragazze e allo staff tecnico per questo traguardo". Bagnolo, peraltro, festeggia due volte, perché nelle scorse settimane era arrivato anche il salto in B degli uomini.

Real. Cambio di guida tecnica, invece, alla Real Casalgrandese.

Dopo la salvezza ottenuta nella stagione del ritorno in Serie B maschile, la società ceramica ha salutato non senza rammarico Andrea Grossi, che per impegni personali ha deciso di farsi da parte dopo due stagioni di buoni risultati, su tutte la vittoria nel campionato di Serie C1 202122.

Al suo posto arriva un nome noto del futsal reggiano, quel Nunzio Checa che è reduce dall’avventura al Modena Cavezzo Futsal e nella nostra provincia ha firmato cicli importanti alla guida, tra le altre, di Bagnolo, Montecchio, Reggiana e F.lli Bari.