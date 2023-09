Le reggiane ai raggi X

Scalda i motori anche la serie C di basket femminile. Come lo scorso anno, ci saranno quattro formazioni reggiane ai nastri di partenza del torneo previsto verosimilmente per novembre. La notizia da copertina è il ritorno al basket giocato di Laura Dall’Asta (foto) a Puianello che prenderà parte al campionato con il nome di Go Basket per il secondo anno di fila. Dopo cinque anni di stop e due bimbi, l’atleta castellese, classe ’85, con un passato in serie A in maglia Juvenilia, torna in gialloblu come figura senior di riferimento per un gruppo giovane di belle speranze. Le ragazze di coach Olivari dovranno però fare a meno di Pantaleoni fino a inizio 2024 per motivi di studio. Ancora presente anche l’Arbor che conferma il nucleo dello scorso anno a disposizione di coach Tagliavini, tornata a calcare il parquet dopo 25 anni di assenza. Dopo aver raggiunto i playoff, la Virtus Casalgrande vuole continuare il percorso di crescita sempre agli ordini di coach Raele: in biancoblu sono arrivate Rita Montanari da Parma in serie B e Alice Nalin da Scandiano. Infine le Arti Grafiche di coach Bonincontro al via per il secondo anno di fila nei tornei regionali, con l’organico rafforzato da Maffezzoli e Frossiani.

c.c.