Le sfide di Di Giovanni: vincere e scrivere libri

di Claudio Lavaggi

Una persona eclettica: consulente finanziario, atleta master, allenatore e scrittore di romanzi. Questo è Gabriele Di Giovanni, nato a Reggio il 20 ottobre del 1970 e residente a Cadelbosco.

La gara più vicina è quella di domani, visto che alle 11, nella ’Spumanteria’ all’Isolato San Rocco, presenterà il suo quarto romanzo, dal titolo ’Sangue vuol Sangue’, edito da Antiche Porte – Andata e Ritorno, editrice molto vicina alla storia della nostra città.

Partiamo dallo sport?

"Mi sono avvicinato all’atletica leggera a 16 anni e in particolare al lancio del disco sotto la guida di un maestro come Silvano Giovanetti – dice Gabriele, oggi tesserato per la Self Montanari e Gruzza – e visto che è scomparso da pochi giorni, voglio anche ricordare il grande affetto che mi legava a Paolo Gilioli, mio professore d’educazione fisica allo Scaruffi".

E poi?

"Beh, mi dilettavo anche di pallavolo e ho giocato nei Vigili del Fuoco fino alla Serie C. Poi per motivi familiari e di lavoro a 25 anni mi sono fermato, per riprendere a livello amatoriale a 37 anni".

Con quali risultati?

"Come amatore mi sono tolto delle belle soddisfazioni, con diversi titoli italiani master, tutti nel lancio del disco, anche se a volte mi diletto col peso. Nei lanci, giavellotto escluso, adesso alleno anche i giovani della Self. Però anch’io ho bisogno di consigli, così in Self mi segue Luca Coscelli".

E poi, un bel giorno si è chiesto, riuscirò a scrivere un libro?

"Più o meno sì, è stata una sfida con me stesso, ma una sfida positiva, senza nessun tipo di pressioni. Io sono un divoratore di libri, ne leggo davvero tanti e così ho pensato di poterne scrivere uno. Sono partito con ’Il Principe delle tenebre è un Galantuomo’, poi sono arrivati ’E tutto questo per quale ragione?’, ’La morte che porta via ogni cosa’ e l’ultimo, ’Sangue vuol Sangue’, peraltro tutte citazioni di Shakespeare".

Il tema?

"Sono inchieste del commissario Marino Mussolini, un cognome di fantasia preso apposta per fare contrasto con il più celebre dei Mussolini, ambientate a Reggio, perché questa è la mia città che amo. Ovviamente prima di scrivere bisogna anche studiare tanto, e in questo mi aiuta anche l’editore, ma per me resta un hobby".

Visto che è arrivato al quarto libro, immaginiamo ne seguiranno altri, ma di lanci del disco ce ne saranno ancora?

"Certamente, a me piace stare sul campo d’atletica, così punterò ancora ai tricolori con un obiettivo ancor più ambizioso, visto che a settembre a Pescara si disputeranno i campionati europei. Sono anche in casa, mi piacerebbe davvero fare bella figura".

Foto: Gabriele Di Giovanni

si cimenta nel lancio del disco