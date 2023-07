Le speranze reggiane ai ’trials’ della Fidal

Anche l’atletica italiana propone una sorta di trials: la Fidal, in base ai risultati ottenuti e ai titoli dello scorso anno che si detengono, ha ammesso direttamente ai campionati italiani gli atleti più forti, tra i quali Reggio può vantare Zaynab Dosso e Yassin Bouih. Gli altri passano dal "Challenge" che si disputa oggi e domani a Modena, a partire dalle 9,30 con ingresso libero e diretta tv sul sito Fidal. I migliori andranno ad integrare le liste di quelli già iscritti alle gare tricolori di fine mese a Molfetta. La Self presenta nove individualisti più gli staffettisti di 4x100 maschile e femminile oltre alla 4x400 femminile. I nomi di spicco sono Alessandro Bellelli nel salto in alto, Sara Cantergiani sui 100 hs e 400 hs., Filippo Masini sui 400, Elena Fontanesi sui 3000 siepi e Michael Kyereme sui 100; completano Roberto Boni sui 3000 siepi, Anna Busetto nel giavellotto e Vivian Osagie nel peso.

L’Atletica Reggio schiera solo lo junior Davide Sergio Pinelli sui 200, mentre la Fratellanza Modena ha il reggiano Michele De Berti sugli 800. Il nome più bello, dopo mesi di assenza dovuta a due infortuni, è quello di Giulia Guarriello dell’Atletica Guastalla Reggiolo che torna a gareggiare sui 100 hs., dopo aver corso in settimana in 13’’80. Per la Corradini Rubiera, spicca… per l’assenza Sara Nestola: avrebbe dovuto correre i 5000, ma la settimana prossima sarà in gara ai campionati europei under 23, per cui è stata dispensata dalla federazione. Giuseppe Gravante, anche lui prossimo azzurrino, preferisce la distanza più corta degli 800, la stessa in cui gareggerà Ralitsa Mihaylova.

Castelnovo Monti. Grande meeting soprattutto nei lanci, con l’azzurra Sara Fantini a m 72,94 nel martello ed Emily Conte a 56,17 nel disco. Personale per Attilio Arisi Dermot (Atl. Re), sui 400 in 50’’66.

Reggiolo. Oggi dalle 14 in piazza Martiri, seconda giornata della "Birrasta".

Claudio Lavaggi