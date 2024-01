Le statistiche. Più che i galletti, una bestia nera. Ma granata imbattuti da 4 match

Bari bestia nera della Reggiana. Soprattutto al ‘San Nicola’.

È quello che emerge dalla statistiche che evidenziano come tutte le nove vittorie che il Bari ha ottenuto contro la Reggiana in Serie B siano arrivate in match casalinghi; su 13 confronti totali nel torneo in terra pugliese (3N, 1P) la formazione emiliana è quella contro cui i Galletti vantano la miglior percentuale di vittorie interne tra le squadre attualmente nel campionato cadetto (69%).

Attenzione però, perché i granata sono rimasti imbattuti nelle ultime quattro giornate di Serie B (2V, 2N). Una striscia senza sconfitte in una singola stagione che nel campionato cadetto non si verificava dal periodo tra maggio e giugno del 1999 (cinque in quel caso – 4V, 1N).

Sempre guardando le statistiche avanzate, si nota come solo il Parma (181) vanti più dribbling riusciti rispetto al Bari (180) in questa Serie B, con i pugliesi che vantano anche la terza miglior percentuale di dribbling riusciti del torneo (49.7%, meno solo di Spezia e Cremonese). Nel frattempo sono state attivate le prevendite per l’importantissima sfida contro la FeralpiSalò, in programma sabato 3 febbraio alle 14. Biglietti disponibili attraverso il circuito ‘Vivaticket’ e il giorno della gara ai botteghini, aperti dalle 12,30 e fino alle 15.

