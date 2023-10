L’E80 è un rullo compressore

C’è l’E80 Castelnovo Monti (8) in vetta a punteggio pieno al campionato di Serie C. Gli appenninici centrano la quarta vittoria in altrettanti match imponendosi 63-57 al PalaGiovanelli contro la Pallacanestro Correggio (4): un derby equilibrato, deciso solo nel finale dai canestri di Bravi (16 punti), Parma Benfenati (14) e Bosnjak (13), mentre dall’altra parte il migliore è Vivarelli (14).

L’altra sfida tutta reggiana va alla Clevertech Montecchio (2), che si sblocca grazie all’85-78 casalingo con la Pallacanestro Novellara (2), trascinata dai 17 punti di Paterlini, mentre nelle fila ospiti non bastano i 17 di Frediani ed i 15 di Rinaldi e Doddi; stop al supplementare per la Bmr Basket 2000 (4), che interrompe la mini-striscia di 2 vittorie consecutive perdendo 80-70 sul parquet della Francesco Francia Zola Predosa (4), nonostante i 22 punti di Dias. Chiusura dedicata al primo stop dell’Emil Gas Scandiano (6), sconfitta 70-66 al PalaRegnani dal CVD Casalecchio (8): sotto di 16 lunghezze, i bianco-blu rientrano fino al -3 con Caiti (19) e Astolfi (15), senza tuttavia riuscire a completare la rimonta.