L’E80 Group cerca il poker. Ma Correggio deve riscattarsi

L’E80 Group Castelnovo Monti (6) va a caccia del poker in uno dei posticipi della quarta giornata di Serie C.

Alle 17, al PalaGiovanelli, il quintetto appenninico riceve la Pallacanestro Correggio (2) e vuole continuare la propria marcia al vertice del girone, dove attualmente sta viaggiando con oltre 80 punti segnati e soli 56 subiti: l’inizio di stagione degli uomini di Vozza è stato davvero di alto livello e l’obiettivo è quello di sfruttare l’entusiasmo derivante dai primi risultati per continuare a volare. Di diverso avviso, ovviamente, gli ospiti che, reduci dallo stop di Scandiano, sono alla terza trasferta stagionale e lontano dal PalaPietri non hanno ancora vinto: per farlo si affidano all’ala Federico Vivarelli (foto), il migliore in questo avvio di stagione con 14,3 punti ad allacciata di scarpe.

Alle 18, invece, spazio proprio all’Emil Gas Scandiano (6), impegnata al PalaRegnani nella sfida con la terza battistrada del torneo, il CVD Casalecchio (6): il calendario ha dato una mano alla squadra di Spaggiari, che ha sempre giocato sul parquet di casa, ma i bianco-blu sono stati molto bravi nel sfruttare al massimo le occasioni avute.

Nelle fila avversarie, in un match tra due squadre che si assomigliano, basando principalmente il proprio gioco sulle prestazioni difensive, occhio all’ala Tabellini, atleta da 12 punti ad allacciata di scarpe.