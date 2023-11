L’E80 nella tana della capolista. La vittoria vale l’aggancio in vetta

E80 Group Castelnovo Monti (10) nella tana della capolista. Dopo il netto successo casalingo con Montecchio, la formazione appenninica è di scena alle 21 a Casalecchio nell’ottava giornata d’andata di Serie C, ospite di un CVD Basket Club (12) che la scorsa settimana ha perso l’imbattibilità, cadendo inaspettatamente a Parma: gli uomini di Vozza, con un successo, aggancerebbero i bolognesi al vertice.

Chi ha mire di primo posto è anche l’Emil Gas Scandiano (10), reduce dal blitz di Modena: alle 20, i bianco-blu fanno visita ad una Clevertech Montecchio (2) in difficoltà e puntano al secondo successo esterno di fila per provare ad inserirsi nella corsa di testa. Terzo hurrà di fila nel mirino, invece, per la Bmr Basket 2000 Reggio Emilia (8), che alle 20,15 gioca al PalaBigi con Correggio (4): gli ospiti sono reduci dallo stop in volata con Zola Predosa e puntano sull’ex Pini per tentare il blitz. Domani alle 17 il posticipo tra Novellara (2) e Magik Parma (4).

DR2. Nell’anticipo del girone B di DR2 le Gazze Canossa (10) ottengono il quinto successo stagionale regolando 68-59 le Aquile Gualtieri (2) con 23 punti di Cantergiani, mentre nelle fila ospiti non bastano i 26 di Pellegrini; nel girone C sesto stop di fila per Castellarano (0) travolto 92-57 in casa dalla Scuola Basket Samoggia (8).

d.r.